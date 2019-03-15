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Красотища: Илон Маск представил 7-местный электромобиль Tesla
В пятницу, 15 марта, американская компания Tesla представила новый семиместный спортивный внедорожник. Автомобиль получил название Model Y. Как и другие модели Tesla, является электрическим. Презентацию в в дизайнерском центре компании в Хоторне, Калифорния, провел лично миллиардер Илон Маск, который был вынужден отойти от руководства компанией.
Маск заверил, что Model Y появится в продаже уже в 2020 году. Продаваться электромобиль будет по цене от 39 до 60 тысяч долларов в зависимости от модификации. Но желающие приобрести машину должны уже сейчас внести авансовый платеж в размере 2 500 долларов.
Самая быстрая из модификаций Model Y обладает максимальной скоростью 240 км/ч. Автомобиль сможет проехать без подзарядки 482 километра. Tesla намерена производить машину на своих заводах в Северной Америке, Европе и Китае.
Маск подчеркнул, что Model Y обладает функциональностью SUV (Sport Utility Vehicle — спортивно-утилитарный автомобиль, специфический тип, популярный в Северной Америке), но при этом «обладает скоростными качествами спорткара». При этом, как утверждает Илон, это самый безопасный автомобиль такого формата в мире.
Американские СМИ, которые еще недавно захлебывались от восторга, расхваливая предыдущие модели Tesla, теперь довольно скептически отнеслись к обещаниям Маска. Его компания не справляется с поставками седана Model 3. Люди, внесшие аванс, крайне недовольны. Кроме того, у Tesla не получается продавать эту машину по обещанной цене. Маск недавно объявил о закрытии фирменный автосалонов Tesla. Свои автомобили компания собирается продавать только через интернет. Это позволит заметно снизить расходы и, по словам Маска, снизить цену. Однако, все равно Model 3 подорожает, по оценке экспертов, на 2−3 тысячи долларов.
Также ранее компания подняла на три процента цену на седан Model S и кроссовер Model X.
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