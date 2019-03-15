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Масштабное отравление школьников в Днепре: выяснились новые детали
Власти Днепра, где накануне было зафиксировано отравление в школе № 112, сообщили, что по состоянию на вечер 14 марта госпитализировали 14 детей с подозрением на острую кишечную инфекцию, однако из них только 8 детей питались в школе.
13 школьников находятся под наблюдением в городской больнице № 6, еще один — в городской больнице № 21. В основном, это ученики 11 и начальных классов. Об этом информирует городской интернет-ресурс 056.ua.
По состоянию на утро 15 марта состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести, все идут на поправку.
В школе временно приостановили учебный процесс, однако дети переведены на дистанционное обучение. Аналогичное решение принято в отношении учащихся средней школы № 126 (она закрыта на ремонт, а ученики некоторых классов временно переведены на обучение в СШ № 112).
Для исследования необходимо 5 рабочих дней, по состоянию на 15 марта расследование продолжается.
Шевченковское РУГУ полиции Днепра открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Напомним, 14 марта в школе № 112 не явились на занятия 588 учеников, ссылаясь на отравление. 13 школьников были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция». В школе работали сотрудники отдела ювенальной превенции УПД ГУНП в Днепропетровской области и санэпидемстанция.
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