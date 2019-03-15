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Виноват Крымский мост: названа причина аварии с судном в Керченском проливе
Стали известны подробности ЧП в Керченском проливе, где 13 марта на мель село морское судно Maryland, пытаясь пройти поворот с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала. Судно под флагом Либерии двигалось из Мариупольского морского торгового порта в направлении итальянского порта Маргера, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.
Здесь констатировали, что оккупанты установили ограничения по осадке судов в Керчь-Еникальском канале на уровне 8 метров, хотя глубина конструкции на этом участке составляет 8,3 метра.
Место ЧП
Однако незаконно построенный Керченский мост в очередной раз стал преградой для свободного прохода судов из Азовского в Черное море, так как привел к отложению песка и обмелению Азовского моря.
«После оккупации Крымского полуострова ответственность за работу Керчь-Еникальського канала, его очистку и эксплуатационные дноуглубительные работы несет РФ», — настаивают в украинском правительстве.
Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» известный мостостроитель Георгий Росновский констатировал, что возведение Крымского моста нарушило нормы судоходства в Керченском проливе.
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