Происшествия

Виноват Крымский мост: названа причина аварии с судном в Керченском проливе

Стали известны подробности ЧП в Керченском проливе, где 13 марта на мель село морское судно Maryland, пытаясь пройти поворот с Чушкинского на Еникальское колено Керчь-Еникальского канала. Судно под флагом Либерии двигалось из Мариупольского морского торгового порта в направлении итальянского порта Маргера, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

Здесь констатировали, что оккупанты установили ограничения по осадке судов в Керчь-Еникальском канале на уровне 8 метров, хотя глубина конструкции на этом участке составляет 8,3 метра.

Место ЧП

Однако незаконно построенный Керченский мост в очередной раз стал преградой для свободного прохода судов из Азовского в Черное море, так как привел к отложению песка и обмелению Азовского моря.

«После оккупации Крымского полуострова ответственность за работу Керчь-Еникальського канала, его очистку и эксплуатационные дноуглубительные работы несет РФ», — настаивают в украинском правительстве.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» известный мостостроитель Георгий Росновский констатировал, что возведение Крымского моста нарушило нормы судоходства в Керченском проливе.



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