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В Харькове неадекваты устроили погром в популярном парке (фото)
В Харькове группа молодых людей устроила настоящий погром на территории аттракциона «Сальто» в парке Горького. Как сообщили в группе «Жить в Харькове» в Facebook, вандалы сначала устроили фотосессию, затем разбили лампы иллюминации, однако этого им оказалось мало. Тогда они выдернули два «грибочка» звукового оповещения и отправились гулять с ними по городу.
Прогулка продлилась недолго — вскоре хулиганов задержала полиция.
В сети появилось фото последствий разгула вандалов в парке.
Напомним, в Киеве вандалы устроили погром на Лесном кладбище. Могильные памятники были повалены и повреждены, ряд постаментов и декоративные вазы разбиты.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!