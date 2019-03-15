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Происшествия

В Харькове неадекваты устроили погром в популярном парке (фото)

15:28 15 марта 2019   410
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове группа молодых людей устроила настоящий погром на территории аттракциона «Сальто» в парке Горького. Как сообщили в группе «Жить в Харькове» в Facebook, вандалы сначала устроили фотосессию, затем разбили лампы иллюминации, однако этого им оказалось мало. Тогда они выдернули два «грибочка» звукового оповещения и отправились гулять с ними по городу.

Прогулка продлилась недолго — вскоре хулиганов задержала полиция.

В сети появилось фото последствий разгула вандалов в парке.

Напомним, в Киеве вандалы устроили погром на Лесном кладбище. Могильные памятники были повалены и повреждены, ряд постаментов и декоративные вазы разбиты.

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