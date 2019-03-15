«Киборг», защищавший Донецкий аэропорт, получил высокую должность (фото)

Украина

О назначении двух новых своих заместителей сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз. Ими стали Оксана Гаврилюк и Александр Терещенко.

* Оксана Гаврилюк и Александр Терещенко

Оксана Гаврилюк — полковник запаса Вооруженных сил Украины, участник боевых действий на востоке страны, общественный деятель, член проектного офиса по разработке концепции создания Министерства ветеранов при парламентском Комитете по делам ветеранов. Она будет заниматься направлением медицинского обеспечения, реабилитации, психосоциальной адаптации и обеспечения прав на оздоровление.

Николаевский журналист и видеооператор Александр Терещенко был в числе «киборгов», защищавших Донецкий аэропорт. Летом 2014 года добровольцем ушел на войну. В зоне АТО воевал в составе 79-й отдельной аэромобильной бригады. Во время обороны аэропорта от разрыва гранаты получил тяжелые ранения и одновременно спас четырех сослуживцев. При этом лишился одного глаза, одной руки и кисти второй.

За особые мужество и героизм «киборг» награжден орденом «За мужество» III степени, почетным негосударственным знаком Народный Герой Украины. Возглавляет Николаевскую областную организацию «Ассоциация участников и инвалидов АТО», работал заместителем начальника Академии патрульной полиции по социально-гуманитарным вопросам в Киеве.

По словам Ирины Фриз, Александр будет работать в Министерстве по направлению памяти погибших, поддержки их семей, идеологической работы с ветеранами и сотрудничества с ветеранскими общественными организациями.

А недавно Александр Терещенко в Николаеве презентовал свою книгу «Жизнь после 16:30». Эта документальная повесть посвящена периоду возвращения его к полноценной жизни после лечения и реабилитации. Как отмечают читатели, заметки автора на странице в Facebook превратились в книге в монолог сильного, бесстрашного и мудрого человека.

Напомним, что «киборги» 242 дня отстаивали Донецкий аэропорт и стали «символом Украины, которую невозможно победить».

О подвигах защитников Донецкого аэропорта читайте в материалах: «Киборг» «Рахман»: «Когда мы уходили из аэропорта, из-под завалов слышались голоса: «Пацаны, спасите!», а также «После газовой атаки боевиков в ДАП легкие у меня будто парализовало, — «киборг» Иван Шостак».

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