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Осколки стекла валялись по всему вагону: поезд Запорожье – Киев забросали камнями (фото)
В четверг, 14 марта, неизвестные разбили окна в нескольких в вагонах поезда Запорожье-Киев. Инцидент произошел в селе Бабурка Запорожской области. Об этом в Istagram сообщил пользователь its_zpr. Как и в других подобных случаях с нападениями на поезда, главными подозреваемыми являются подростки.
Известно, что хулиганы бросали в стекла поезда камнями.
«Лавочки, автобусы, поезда… Бабурчане вы что, с другой планеты? Поймайте этих озлобленных оленей» — пишет автор публикации в соцсети.
Пользователи соцсети поддержали возмущение автора поста.
«Что ни день, то хуже новости. Бьют, разбивают, убивают».
«Малолетки с ума сходят, либо умственно отсталая молодежь».
Напомним, в 2018 году подростки-вандалы напали на электричку в Киеве. Стены вагонов были испещрены надписями, а в открытые окна хулиганы брызгали слезоточивый газ из баллончиков. А 8 марта этого года в Житомирской области возле станции Бердичев хулиганы забросали камнями пассажирский поезд Ивано-Франковск — Николаев. Были выбиты окна в двух вагонах: в четвертом вагоне пострадал тамбур, в пятом купейном вагоне разбилось стекло в коридоре.
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