В Запорожье отправили под арест известного "криминального авторитета"

Украина

Криминальный авторитет «Григора» останется под стражей на следующие два месяца без права залога. Такое решение принял Орджоникидзевский райсуд Запорожья.

Так, криминальный авторитет был неоднократно осужден за совершение тяжких преступлений и незаконно хранил у себя оружие, которое изъяли у него в ходе обыска. В общей сложности «Григора» провел в тюрьме более 27 лет, сообщили в прокуратуре Запорожской области.

За последние пару лет криминального авторитета задерживали как минимум 5 раз — в основном за незаконное хранение оружия, но всякий раз отпускали.

Отметим, что задержали Юрия Григоренко, известного в криминальных кругах по кличке «Григора», 10 марта в Вознесеновском районе.

Полицейские остановили автомобиль CHERY SQP 7247, в салоне которого обнаружили оружие. Вызванная следственно-оперативная группа изъяла из авто пистолет с патронами, биту и пакет с наркотиками. Вещдоки отправили на экспертизу.

Как писали «ФАКТЫ», в России после задержания лидера «таганской» группировки Игоря Жирноклеева (Жирный) возобновили работу по делу об убийстве «вора в законе» Вячеслава Иванькова, известного по кличке Япончик.

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