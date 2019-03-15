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За скифское золото из Крыма Украине придется заплатить 110 тысяч евро: почему так вышло (фото)

Украинская делегация вернулась из Нидерландов, где Апелляционный суд Амстердама рассматривал протест четырех музеев оккупированного Крыма на решения суда первой инстанции о возврате на материковую часть Украины экспонатов выставки «Крым. Золотой остров в Черном море». По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, позиция украинской стороны основана на Конвенции ЮНЕСКО 1970 года и других международных правовых актах. Тогда как адвокатам крымских музеев представить суду нечего. «Поэтому они занимались на заседаниях демагогией: разглагольствовали об уровне коррупции в Украине, о честности судов в нашей стране», — сказал Евгений Нищук.

— В 2016 году на суд первой инстанции, на котором решалась судьба скифского золота, приехали представители четырех крымских музеев, — говорит заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова. - На этот раз ни одного представителя этих музеев не было. По имеющейся у нас информации, их попросту не пустили в Европу — крымчане с российскими паспортами попасть туда шансов не имеют.

— Важно отметить, что эти люди были назначены в руководство крымских музеев оккупационной властью, — подчеркнул Евгений Нищук. — Мы четко заявили на суде, что возвращение экспонатов на оккупированный полуостров будет означать фактическую легализацию аннексии Крыма. В 2014 году как только произошла оккупация Россией Крыма, я подписал приказ N 292 о том, что артефакты, отправленные в Голландию на выставку, должны поступить на временное хранение в Киев.

— По моему мнению, российская сторона, которая фактически является нашим оппонентом в этом судебном процессе, стремится тянуть время — чтобы экспонаты выставки, проходившей в амстердамском музее Алларда Пирсона, как можно позже были возвращены в Украину, — замечает Эмине Джапарова.

— Апелляционный суд Амстердама заявил о том, что к 11 июня 2019 года будет готов вынести решение, — говорит заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов. — Это решение может быть не окончательным — крымские музеи имеют право его оспорить в Верховном суде Голландии. Если они это сделают, то Верховный суд рассмотрит дело без слушания сторон — исходя из имеющихся в деле документов.

— Музей Алларда Пирсона, в котором сейчас находятся экспонаты выставки, в 2016 году в суде первой инстанции потребовал, чтобы мы оплатили 110 тысяч евро за хранение экспонатов и еще 309 тысяч евро компенсации за услуги адвокатов (их пришлось нанять этому музею), — говорит заместитель министра культуры Украины Светлана Фоменко. — Суд тогда отказал музею в компенсации оплаты услуг юристов, но удовлетворил иск об оплате хранения наших артефактов. Важно, что счет за хранение артефактов останется неизменным. Независимо от того, сколько экспонаты будут находиться в стенах музея Алларда Пирсона, Украина должна заплатить ровно 110 тысяч евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из Амстердама в Киев была возвращена самая ценная часть скифских сокровищ.

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