Смерть сотрудника Администрации президента: суд принял решение по задержанному (фото)

Происшествия

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры и арестовал на 60 суток иностранца, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого, после которого потерпевший скончался. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Мера пресечения для подозреваемого иностранца не предполагает внесения залога.

«25-летнему гражданину Армении инкриминируют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, вместе с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению). Личность второго нападавшего устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Как писали «ФАКТЫ», тело сотрудника Администрации президента Бухтатого, который работал главным консультантом Главного департамента информационной политики АП, было найдено утром 14 марта на улице Багговутовской в Киеве. Труп обнаружили прохожие у ворот церкви.

Позднее полиция объявила подозрение 25-летнему гражданину Армении, подозреваемому в совершении разбойного нападения на Бухтатого. Согласно предварительным данным, 13 марта подозреваемый вместе с другим злоумышленником, личность которого пока не установлена, совершили нападение с целью завладения имуществом. Они нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, после чего завладели его мобильным телефоном и банковской карточкой и сбежали с места преступления.

Известно, что прощание с Бухтатым состоится 16 марта в населенном пункте Близнюки Харьковской области.

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