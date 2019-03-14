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В Киеве нашли окровавленный труп сотрудника Администрации президента, — СМИ (фото)
14 марта в Шевченковском районе Киева был обнаружен труп мужчины. Окровавленное тело лежало на улице Багговутовской, прямо у ворот церкви.
Ранее в Одесской области нашли мертвое тело молодого мужчины.
Сообщается, что около 7 часов утра мертвое тело нашли прохожие, которые и вызвали полицейских и скорую помощь.
Врачи констатировали смерть мужчины. По словам медиков, у него разбита голова, а руки полностью покраснели от крови. Мужчина упал у забора стройки, под сухостоем, прямо напротив входа в церковь.
По информации ресурса «Вартові Еспресо», погибший был 1973 года рождения и звали его Бухтатий Александр. По данным источника издания, он был сотрудником Администрации президента — главный консультант Главного департамента информационной политики АПУ.
На месте работают патрульные и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства трагедии.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в районе метро «Черниговская» нашли труп молодой женщины. В Геническом районе Херсонской области нашли труп ранее пропавшего без вести предпринимателя Владимира Овсянникова.
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