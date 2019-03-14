В Киеве нашли окровавленный труп сотрудника Администрации президента, — СМИ (фото)

Происшествия

14 марта в Шевченковском районе Киева был обнаружен труп мужчины. Окровавленное тело лежало на улице Багговутовской, прямо у ворот церкви.

Ранее в Одесской области нашли мертвое тело молодого мужчины.

Сообщается, что около 7 часов утра мертвое тело нашли прохожие, которые и вызвали полицейских и скорую помощь.

Врачи констатировали смерть мужчины. По словам медиков, у него разбита голова, а руки полностью покраснели от крови. Мужчина упал у забора стройки, под сухостоем, прямо напротив входа в церковь.

По информации ресурса «Вартові Еспресо», погибший был 1973 года рождения и звали его Бухтатий Александр. По данным источника издания, он был сотрудником Администрации президента — главный консультант Главного департамента информационной политики АПУ.

На месте работают патрульные и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства трагедии.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в районе метро «Черниговская» нашли труп молодой женщины. В Геническом районе Херсонской области нашли труп ранее пропавшего без вести предпринимателя Владимира Овсянникова.

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