- 22:16 Ремонт Шулявского моста в Киеве: как изменятся маршруты общественного транспорта
- 22:02 Порошенко планирует на саммите НАТО поднять вопрос о плане действий по членству Украины в Альянсе
- 21:38 Путинский олигарх Дерипаска подал в суд на власти США: названа причина
- 21:07 Столкнулись с реальностью: в России объяснили исчезновение эйфории от «Крымнаш»
- 20:30 США расширили санкции против России: кто попал в список
- 19:54 Как привлечь деньги в дом: советы психолога
- 19:44 Машину бросало из стороны в сторону: на Закарпатье задержали пьяного водителя грузовика
- 19:35 «Голос країни»: Тина Кароль назвала своего любимчика
- 19:23 Смерть сотрудника Администрации президента: суд принял решение по задержанному
- 19:06 За скифское золото из Крыма Украине придется заплатить 110 тысяч евро: почему так вышло
Порошенко планирует на саммите НАТО поднять вопрос о плане действий по членству Украины в Альянсе
Президент Украины Петр Порошенко поздравил НАТО с 70-летием и пообещал на саммите Альянса в декабре 2019 года поднять вопрос о Плане действий относительно членства Украины. Об этом говорится в его письме генсеку военного блока Йенсу Столтенбергу.
«Уважаемый Йенс, примите мои самые искренние поздравления с юбилеем! Будучи признанным лидером стратегического видения, вы внесли значительный вклад в развитие прочных связей между Украиной и НАТО», — отметил Порошенко.
Президент заверил, что в преддверии 70-летия НАТО гордится тем, что партнерство с Украиной стало важной страницей в истории Альянса.
«Как мы обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности, визит Североатлантического совета в Украину послужил бы еще одним сильным сигналом о том, что НАТО твердо поддерживает Украину — в политическом и практическом плане. Я также хотел бы заверить вас в том, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении нашего общего и безопасного будущего», — написал Порошенко.
Он подчеркнул, что Украина полностью привержена проведению реформ, направленных на интеграцию в НАТО.
«Учитывая то, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по обновлению нашего партнерства, в том числе путем предоставления Украине ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Ред.)», — подчеркнул президент.
Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить количество военных кораблей НАТО в Черном море из-за российской агрессии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...