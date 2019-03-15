Политика

Порошенко планирует на саммите НАТО поднять вопрос о плане действий по членству Украины в Альянсе

Президент Украины Петр Порошенко поздравил НАТО с 70-летием и пообещал на саммите Альянса в декабре 2019 года поднять вопрос о Плане действий относительно членства Украины. Об этом говорится в его письме генсеку военного блока Йенсу Столтенбергу.

«Уважаемый Йенс, примите мои самые искренние поздравления с юбилеем! Будучи признанным лидером стратегического видения, вы внесли значительный вклад в развитие прочных связей между Украиной и НАТО», — отметил Порошенко.

Президент заверил, что в преддверии 70-летия НАТО гордится тем, что партнерство с Украиной стало важной страницей в истории Альянса.

«Как мы обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности, визит Североатлантического совета в Украину послужил бы еще одним сильным сигналом о том, что НАТО твердо поддерживает Украину — в политическом и практическом плане. Я также хотел бы заверить вас в том, что Украина остается надежным партнером НАТО в построении нашего общего и безопасного будущего», — написал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина полностью привержена проведению реформ, направленных на интеграцию в НАТО.

«Учитывая то, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по обновлению нашего партнерства, в том числе путем предоставления Украине ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Ред.)», — подчеркнул президент.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости увеличить количество военных кораблей НАТО в Черном море из-за российской агрессии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter