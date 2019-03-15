Получил химический ожог головы: вскрылись детали нападения на врача в Киеве (видео)

Происшествия

Врач, которому 15 марта плеснули в лицо неизвестным веществом, получил химический ожог головы. Об этом сообщили в полиции Киева.

«По информации врачей, у него химический ожог головы. Мы пообщались с этим человеком. Он работает врачом-нейрохирургом. Он 1969 года рождения и в разговоре со следователями мужчина сказал, что у него не было конфликтных ситуаций, ему никто не угрожал и поэтому он не понимает, кто мог совершить такое правонарушение относительно него!» — заявила начальник отдела коммуникации ГУНП в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, сейчас следователи назначают экспертизу для того, чтобы определить, каким именно веществом брызнули на врача. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве 15 марта произошло нападение на медика — ему плеснули в лицо неизвестным веществом, после чего пострадавшего пришлось госпитализировать. Нападавшему удалось скрыться, в настоящее время его личность устанавливают по записям с камер видеонаблюдения.

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