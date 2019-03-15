26.83 / 27.15 30.26 / 30.78
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

«Давайте не терять то, что делает нас людьми»: дочь военнопленного украинского моряка выступила с сильной речью в ООН (видео)

23:04 15 марта 2019   112
Ольга Опрыско
Инф. «ФАКТОВ»

На заседании Совета безопасности ООН выступила дочь военнопленного старшего матроса Андрея Опрыско Ольга Опрыско. Она призвала встать на сторону защиты человечности и достоинства.

«С момента, когда это произошло (нападение России на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря. — ред.), каждая секунда моей жизни посвящена не только мне, но и моему отцу, который находится в тюрьме. Можете ли вы представить, что ваша ежедневная жизнь может так внезапно измениться?» — спросила дочь моряка, передает «Укринформ».

Опрыско добавила, что она не является ни политиком, ни дипломатом, а просто человеком, который хочет жить в безопасном мире.

«Декларация прав человека ООН и Женевская конвенция, которые касаются обращения с военнопленными, должны бы служить человечеству. Я требую, чтобы с моим отцом и другими военными моряками вели себя достойно, как предполагается этими документами, и, в конце концов, отпустили их», — заявила дочь военнопленного.

Она добавила, что очень волнуется и даже боится за судьбу тех моряков, которые были ранены, поскольку им не оказывается необходимая помощь, и они рискуют получить инвалидность, если такая помощь не будет немедленно оказана.

«Я прошу всех присутствующих в этой комнате вместе со мной встать на сторону служения человечности и достоинства. Давайте не терять то, что делает нас людьми», — призвала Опрыско.

Как писали «ФАКТЫ», ранее ООН подтвердила, что украинские военнослужащие, захваченные российскими пограничниками на выходе из Керченского пролива, являются военнопленными.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!

Киев
+1

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 740 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины