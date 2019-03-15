Политика

«Давайте не терять то, что делает нас людьми»: дочь военнопленного украинского моряка выступила с сильной речью в ООН (видео)

На заседании Совета безопасности ООН выступила дочь военнопленного старшего матроса Андрея Опрыско Ольга Опрыско. Она призвала встать на сторону защиты человечности и достоинства.

«С момента, когда это произошло (нападение России на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря. — ред.), каждая секунда моей жизни посвящена не только мне, но и моему отцу, который находится в тюрьме. Можете ли вы представить, что ваша ежедневная жизнь может так внезапно измениться?» — спросила дочь моряка, передает «Укринформ».

Опрыско добавила, что она не является ни политиком, ни дипломатом, а просто человеком, который хочет жить в безопасном мире. «Декларация прав человека ООН и Женевская конвенция, которые касаются обращения с военнопленными, должны бы служить человечеству. Я требую, чтобы с моим отцом и другими военными моряками вели себя достойно, как предполагается этими документами, и, в конце концов, отпустили их», — заявила дочь военнопленного. Она добавила, что очень волнуется и даже боится за судьбу тех моряков, которые были ранены, поскольку им не оказывается необходимая помощь, и они рискуют получить инвалидность, если такая помощь не будет немедленно оказана. «Я прошу всех присутствующих в этой комнате вместе со мной встать на сторону служения человечности и достоинства. Давайте не терять то, что делает нас людьми», — призвала Опрыско. Как писали «ФАКТЫ», ранее ООН подтвердила, что украинские военнослужащие, захваченные российскими пограничниками на выходе из Керченского пролива, являются военнопленными.

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