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«Давайте не терять то, что делает нас людьми»: дочь военнопленного украинского моряка выступила с сильной речью в ООН (видео)
На заседании Совета безопасности ООН выступила дочь военнопленного старшего матроса Андрея Опрыско Ольга Опрыско. Она призвала встать на сторону защиты человечности и достоинства.
«С момента, когда это произошло (нападение России на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря. — ред.), каждая секунда моей жизни посвящена не только мне, но и моему отцу, который находится в тюрьме. Можете ли вы представить, что ваша ежедневная жизнь может так внезапно измениться?» — спросила дочь моряка, передает «Укринформ».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!