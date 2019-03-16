В Киеве появился сквер в честь Бориса Немцова

Украина

15 марта на карте Киева появился сквер, который отныне носит имя российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого в Москве четыре года назад. Переименованный сквер открыли на пересечении улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта — рядом с Посольством РФ, чтобы ежедневно напоминать о тех людях, которые борются за правду, демократию и справедливость.

Как отмечали присутствующие при открытии сквера, Борис Немцов был большим другом Украины, он часто бывал здесь, поддерживал Майдан, осуждал российскую агрессию и жестко критиковал действия РФ в отношении Украины.

Как объяснила Жанна Немцова, — дочь погибшего политика и основательница Фонда имени Бориса Немцова, мемориал в честь отца появился именно в Киеве, потому что он очень любил Украину, а его трагическая судьба тесно связана с теми событиями, которые происходили и происходят в этой стране. Вид памятной доски и место ее расположения в сквере утверждали в Фонде, а макет разработан российскими архитекторами.

В прошлые годы в Вашингтоне открыли площадь имени Немцова, и в Вильнюсе в его честь появился сквер, причем и в этих обоих случаях — перед Посольством России. Напомним, что имя Бориса Немцова Киевсовет присвоил скверу 15 ноября 2018 года. Тогда же сквер по улице Василия Порика, 7−9 в Подольском районе был назван именем певца Андрея Кузьменко (Скрябина). Комиссия горсовета одобрила решение присвоить статус сквера Небесной Сотни участку на улице Михайловской (судом удалось вернуть земельный надел в госсобственность, надо передать его в собственность городской общины).

На одно из ближайших пленарных заседаний Киевсовета собираются вынести также проект переименования улицы Ивана Кудри (Печерский район) в честь американского сенатора Джона Маккейна. По этому поводу появилась даже петиция, поддержанная жителями данной улицы. Семья Джона Маккейна поддержала инициативу назвать одну из киевских улиц в честь сенатора.

Напомним, Джон Маккейн был в Киеве во время Майдана, поддерживал участников Революции Достоинства, выступал перед ними. Неоднократно ездил в зону военных действий на Донбасс. Сенатор скончался в США 25 августа 2018-го.

Справочно: Во время Второй мировой войны Иван Кудря руководил подпольной разведывательно-диверсионной группой в Киеве, был советским разведчиком. Перед войной в западных регионах Украины вел борьбу с украинским националистическим подпольем.

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