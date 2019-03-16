Биатлон в Эстерсунде: где смотреть женскую и мужскую эстафеты на чемпионате мира

Спорт

В субботу, 16 марта, в шведском Эстерсунде в рамках предпоследнего соревновательного дня пройдут женская и мужская эстафеты с участием 23 и 26 сборных соответственно.

Главный тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин остановил свой выбор на Анастасии Меркушиной, Вите Семеренко, Юлии Джиме и Вале Семеренко (на фото). «Впервые в сезоне мы собираем такую ровную команду. Рассматривали и Юлю Журавок, но у нее небольшое простудное заболевание, потому остановились именно на таком составе. Был вариант поставить на завершающий этап Юлю Джиму, но мы видим, что Валя выглядит предпочтительней, поэтому финишировать будет она», — рассказал Прокунин biathlon.com.ua.

Наставник мужской команды Юрай Санитра выбрал для эстафеты Артема Приму, Сергея Семенова, Артема Тищенко и Руслана Ткаленко. Не побежит гонку чемпион мира Дмитрий Пидручный, и тренер так объяснил свое решение: «У меня очень много аргументов, почему в эстафете не будет стартовать Пидручный. Он был готов и хотел бежать, но я принял такое решение. По той информации о его физическом состоянии, которая у меня есть, и исходя из тактики на этот чемпионат, эстафету ему лучше пропустить. У Пидручного уже за спиной четыре тяжелых старта, в которых он далеко заходил за границу своих физических возможностей. Карьера у Пидручного не заканчивается на этом сезоне. И я не хочу допустить ошибку, чтобы загрузить его так, что он будет из этого состояния выходить очень долго. Уверен, те спортсмены, которые получили возможность выступить, сделают все для того, чтобы завтра занять как можно более высокое место. Пидручный же будет проводить легкие тренировки и готовиться к масс-старту».

Чемпионат мира (Эстерсунд, Швеция)

16 марта (суббота)

Эстафета 4×6 км (женщины) 14:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт»

Эстафета 4×7,5 км (мужчины) 17:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт»

Обе эстафетные гонки (без рекламы) также можно посмотреть по этой ссылке.

В воскресенье, 17 марта, чемпионат мира завершится женской и мужской гонками с массовым стартом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы обошли на финише Россию и завершили одиночную смешанную эстафету в топ-5.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter