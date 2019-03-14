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Биатлон в Эстерсунде: где смотреть одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира
В четверг, 14 марта, в шведском Эстерсунде пройдет одиночная смешанная эстафета, на которую заявлены 29 пар участников.
Сборную Украины, которая отправится на дистанцию под пятым стартовым номером, представят Анастасия Меркушина и новоиспеченный чемпион мира Дмитрий Пидручный (на фото), не принимавший участие в индивидуальной гонке, которая состоялась накануне.
Чемпионат мира (Эстерсунд)
14 марта (четверг)
Одиночная смешанная эстафета 18:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт», «Матч ТВ»
Также в прямой трансляции (без рекламы) гонку можно будет посмотреть по этой ссылке
В пятницу, 15 марта, на состязаниях в Эстерсунде выходной, а в субботу, 16 марта, пройдут женская и мужская эстафеты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы провели худшую гонку на чемпионате мира.
Фото biathlon.com.ua
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