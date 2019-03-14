Спорт

Биатлон в Эстерсунде: где смотреть одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира

В четверг, 14 марта, в шведском Эстерсунде пройдет одиночная смешанная эстафета, на которую заявлены 29 пар участников.

Сборную Украины, которая отправится на дистанцию под пятым стартовым номером, представят Анастасия Меркушина и новоиспеченный чемпион мира Дмитрий Пидручный (на фото), не принимавший участие в индивидуальной гонке, которая состоялась накануне.

Чемпионат мира (Эстерсунд)

14 марта (четверг)

Одиночная смешанная эстафета 18:15 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт», «Матч ТВ»

Также в прямой трансляции (без рекламы) гонку можно будет посмотреть по этой ссылке

В пятницу, 15 марта, на состязаниях в Эстерсунде выходной, а в субботу, 16 марта, пройдут женская и мужская эстафеты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы провели худшую гонку на чемпионате мира.

Фото biathlon.com.ua

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