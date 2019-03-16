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Впервые с 2003 года США наращивают в Европе группу стратегических бомбардировщиков
США продолжают перебрасывать военную технику в Европу. Так, на передовую базу Фэрфорд в Великобритании был переброшен очередной стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, способный нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы.
Так, на авиабазе Фэрфорд уже приземлились три таких бомбардировщика. В ближайшие дни их количество там может быть доведено до шести-восьми единиц, сообщает «Интерфакс-Украина».
Такой массированной переброски стратегических бомбардировщиков ВВС США в Фэрфорд не наблюдалось с 2003 года, когда там было размещено до 20 самолетов B-52H для участия в американской военной операции против Ирака.
После трансатлантического перелета бомбардировщик прошел над Англией, а затем направился через воздушное пространство Германии на Балтику, где лег на прямой курс к Калининградской области РФ.
Самолет находился в зоне действия российской ПВО всего несколько минут, приблизившись к морской границе РФ на расстояние около 120 км. После чего он ушел на авиабазу в Великобритании.
Как писали «ФАКТЫ», в октябре 2018 года в Украину прилетали самолеты воздушных сил США для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018.
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