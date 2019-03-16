- 11:22 Поберегись: по всей Украине объявлено штормовое предупреждение
- 11:20 Линию соприкосновения на Донбассе мы контролируем надежно, — Сергей Наев
- 11:16 Кровавый теракт в Новой Зеландии: что известно на данный момент
- 11:09 Секс, доходы и интересы: с какими проблемами сталкиваются пары с большой разницей в возрасте
- 11:05 Мячом, которым Криштиану Роналду оформил хет-трик в Лиге чемпионов, играет его маленькая дочь
- 10:41 Путин серьезно ошибся с Крымом: в России объяснили, что произошло
- 10:12 "Случайно" встретили в Крыму итальянца: в сети развенчали очередной фейк пропагандистов Путина
- 9:21 Генерал рассказал, как можно было отстоять Донецк и Луганск
- 9:14 Первые объятия и слезы: чем запомнился второй эфир проекта «Холостяк»
- 9:07 18-летняя канадка не пустила Свитолину в финал турнира в Индиан-Уэллсе
18-летняя канадка не пустила Свитолину в финал турнира в Индиан-Уэллсе (видео)
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая шестую позицию в мировом женском рейтинге, не смогла пробиться в финал турнира серии Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом более 9 млн долларов.
На полуфинальной стадии наша соотечественница встречалась с 18-летней Бьянкой Андрееску из Канады (60-я), с которой ранее на соревнованиях не пересекалась. Учитывая разницу в классе, Элина была фаворитом матча. Под стать своему статусу Свитолина начала поединок, выиграв две подряд подачи соперницы и поведя в счете 3:0. Но затем с украинкой случилось невообразимое — Элина проиграла шесть геймов подряд и отдала первый сет. Во второй партии одесситка смогла вернуться в игру и, сравняв счет, казалось, что теперь-то она точно «добьет» соперницу. Но, к сожалению, не получилось — итоговый счет 6:3, 2:6, 6:4 в пользу Андрееску, которая в финале сыграет с немкой Анжелик Кербер (8-я).
На послематчевой пресс-конференции Свитолина, заработавшая за свое выступление в Индиан-Уэллсе 354 тысячи долларов призовых, рассказала, что имеет проблемы с правым коленом, из-за чего вынуждена носить фиксирующую повязку. Украинка выразила надежду, что сыграет в Майами, но примет решение после еще одного обследования.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в стильном наряде призналась в любви к Украине.
Фото Jimmie 48
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...