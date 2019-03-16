18-летняя канадка не пустила Свитолину в финал турнира в Индиан-Уэллсе (видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая шестую позицию в мировом женском рейтинге, не смогла пробиться в финал турнира серии Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом более 9 млн долларов.

На полуфинальной стадии наша соотечественница встречалась с 18-летней Бьянкой Андрееску из Канады (60-я), с которой ранее на соревнованиях не пересекалась. Учитывая разницу в классе, Элина была фаворитом матча. Под стать своему статусу Свитолина начала поединок, выиграв две подряд подачи соперницы и поведя в счете 3:0. Но затем с украинкой случилось невообразимое — Элина проиграла шесть геймов подряд и отдала первый сет. Во второй партии одесситка смогла вернуться в игру и, сравняв счет, казалось, что теперь-то она точно «добьет» соперницу. Но, к сожалению, не получилось — итоговый счет 6:3, 2:6, 6:4 в пользу Андрееску, которая в финале сыграет с немкой Анжелик Кербер (8-я).

На послематчевой пресс-конференции Свитолина, заработавшая за свое выступление в Индиан-Уэллсе 354 тысячи долларов призовых, рассказала, что имеет проблемы с правым коленом, из-за чего вынуждена носить фиксирующую повязку. Украинка выразила надежду, что сыграет в Майами, но примет решение после еще одного обследования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина в стильном наряде призналась в любви к Украине.

Фото Jimmie 48

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