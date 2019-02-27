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Свитолина в стильном наряде призналась в любви к Украине: яркое фото
Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, ставшая победительницей Итогового турнира 2018 года в Сингапуре, опубликовала на своей странице в Instagram милое фото, на котором красуется в длинном красивом платье.
«Немного украинского настроения для вас. Возможно, я не так много времени провожу в Украине, но вы никогда не сможете забрать ее из моей души», — подписала снимок спортсменка, признавшись в любви к своей родной стране.
* Элина Свитолина обворожительна не только на корте, но и за его пределами
Напомню, что в конце 2017 года Элина приобрела дом в Лондоне, где и проживает больше времени в году, чем где-либо. «Мне нужно свое место, где мне хорошо и психологически комфортно, тем более в Англии я бываю чаще, чем в других странах, и тренируюсь там же», — призналась тогда украинка.
Слова Свитолиной можно расценить и как очередной ответ на обвинения, прозвучавшие со стороны Федерации тенниса Украины накануне матчей Кубка Федерации, в которых функционеры объясняли отказ 24-летней одесситки выступать за национальную команду из-за незначительного вознаграждения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина поделилась «горячим» фото с отдыха в Дубае.
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