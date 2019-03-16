"Случайно" встретили в Крыму итальянца: в сети развенчали очередной фейк пропагандистов Путина

Украина

Российская пропаганда все активнее пытается внушить мысль о том, что жизнь на оккупированных территориях стала лучше после прихода туда оккупантов. Так, для этого стали активно использоваться иностранцы. Недавно российские СМИ показали итальянца, которого якобы случайно встретили в оккупированном Севастополе и он рассказывал о положительных изменениях, произошедших в Крыму в последние годы.

«1) На 5 год отжатия Крыма, руснявая пропаганда якобы случайно встречает в Севастополе итальянца, который в шоке от того, как же классно теперь в Крыму 2) 2018 год. Этот же „случайный“ итальянец в студии сепарского канала „Юнион“ Тот случай когда искать новых кукол впадлу», — написал пользователь РадіоБабай в Twitter.

В сети активно обсуждают данное разоблачение.

«В дырляндии еще дежурные негры есть, чтобы изображать послов из Африки», — написал один из них.

«Распятый мальчик вырос и стал итальянцем?» — спросил другой.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в России придумали еще один фейк об Украине. Так, депутат российской Госдумы (от оккупированного Крыма) Руслан Бальбек заявил о создании в Украине нового батальона «Хайтарма», задачей которого является освобождение аннексированного полуострова.

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