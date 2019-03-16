Путин серьезно ошибся с Крымом: в России объяснили, что произошло

Политика

Президент России Владимир Путин не рассчитывал на такую жесткую реакцию Запада в связи с аннексией Крыма. Об этом заявил «ФАКТАМ» бывший депутат Государственной думы России Константин Боровой.

«Присоединение Крыма имело очень краткосрочный пропагандистский эффект. В то же время это нанесло колоссальный ущерб России. РФ начала исчезать из экономического и политического пространства планеты. В Кремле рассчитывали, что все произойдет, как с Абхазией, Приднестровьем. Или хотя бы как с Южной Осетией. Но в данном случае все получилось иначе. И понимание этого уже пришло или приходит к гражданам России!» — заявил он.

Полный текст интервью Константина Борового читайте в материале «ФАКТОВ»: Россия готовится отдавать Крым назад, — Константин Боровой.

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