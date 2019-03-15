Россия готовится отдавать Крым назад, — Константин Боровой

Украина

«Мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет» — это прозвучало не в психиатрической клинике. Это слова одного из первых лиц Российской Федерации, председателя Госдумы Вячеслава Володина, сказанные на совместном заседании Совета Госдумы и так называемых парламента Крыма и правительства Севастополя. Что означают такие заявления, «ФАКТЫ» поинтересовались у российского оппозиционного политика Константина Борового.

— Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Россия должна потребовать у Украины компенсацию за те годы, что Крым был в составе нашей страны. Что бы это значило — традиционное весеннее обострение психзаболеваний, начало нового витка агрессии (в этот раз — на международном юридическом фронте) или что-то еще?

— Возникла довольно странная ситуация, когда Украина, имея право на компенсацию, предпринимает очень слабые усилия для ее получения. Ведь Крым, государственную собственность, грабят, начали уже даже вывозить и продавать массандровские вина. Чекисты превратились здесь уже в мародеров. И заявление Володина — реакция на то, что Украина в судах очень слабо представляет свои интересы: если Украина не хочет получать деньги, давайте попробуем ее обвинить, у нее отобрать. Это чекистские пропагандистские приемы. В конце 1990-х КГБ обвиняло политических лидеров в странах Балтии в том, что те сотрудничают с КГБ. Теперь в том же духе вор обвиняет того, кого он ограбил.

*Вячеслав Володин

— Наступает первый полуюбилей — 5-летие — аннексии Крыма, который в России отмечать будут, но уже вроде не так масштабно, как прошлые годовщины. Это экономия денег, показатель того, что эйфория от «Крымнаш» спадает, переориентация на какие-то другие цели?

— Присоединение Крыма имело очень краткосрочный пропагандистский эффект. В то же время это нанесло колоссальный ущерб России. РФ начала исчезать из экономического и политического пространства планеты. В Кремле рассчитывали, что все произойдет, как с Абхазией, Приднестровьем. Или хотя бы как с Южной Осетией. Но в данном случае все получилось иначе. И понимание этого уже пришло или приходит к гражданам России. Я не говорю уже о крымчанах, которые перед присоединением переводили российские зарплаты в гривни, а потом мысленно подсчитывали, сколько они смогут купить в украинских магазинах за эти гривни. Теперь же крымчане столкнулись с реальностью — такое изучение экономических и политических закономерностей на собственном примере. Знаете, как в пословице о том, что на своих ошибках учатся дураки, а умные — на ошибках других. Это тот самый случай.

Пропагандистский эффект уже очень слабый. А мировым сообществом эта гордая идея Путина названа международным преступлением. Руководство России все больше и больше убеждается, что в конце концов Крым придется отдавать назад. И они к этому ментально готовятся.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина передала в Гаагу доказательства военных преступлений России при захвате Крыма.

В то же время, по мнению экспертов, полуостров становится обузой для России: Крыму предрекли печальное будущее.

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