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Украина

Поберегись: по всей Украине объявлено штормовое предупреждение

11:22 16 марта 2019   156
Прогноз погоды
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине 16 марта синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. По всей территории Украины пройдут дожди с сильным ветром. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, синоптики объявили штормовое предупреждение и 1 уровень опасности в связи с сильным ветром. Днем температура воздуха поднимется до 13 градусов тепла на юге страны. Ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

«В связи с осадками, метелями и последующей оттепелью ожидается значительное снеголавинная опасность в Карпатах», — сообщили в Гидрометцентре.

О резком ухудшении погоды написала также известный синоптик Наталья Диденко.

«До юга дойдет в течение дня, восток воздержится от осадков. В Киеве — вот-вот! Не забудьте зонты, резиновые перчатки, шапку без дырок, потому что сильно будет дуть ветер», — написал она в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», суббота 16 марта отметится обильными осадками практически по всей территории Украины. Исключением станут разве что Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и аннексированный Крым. Здесь ожидается переменная облачность, 8−11 градусов тепла днем и 0−3 градусов выше нуля — ночью.

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