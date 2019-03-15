Температурные качели: прогноз погоды на выходные

Украина

Суббота, 16 марта, отметится обильными осадками практически по всей территории Украины. Исключением станут разве что Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и аннексированный Крыму. Здесь ожидается переменная облачность, 8−11 градусов тепла днем и 0−3 градусов выше нуля — ночью. Об этом «ФАКТАМ» рассказали синоптики.

Остальные регионы страны затянет тучами. Там прогнозируются дожди, на Закарпатье и в северных областях — довольно сильные и с мокрым снегом. Температура, по сравнению с пятницей, на этой территории немного изменится: днем на пару градусов похолодает на западе и на 3−4 градуса потеплеет в центре и на востоке. Ночью столбик термометра будет держаться возле нуля.

Температурная карта на 16 марта

Потеплеть должно в воскресенье, 17 марта. Почти по всей Украине будет сухо с переменной облачностью, и лишь на Донбассе (в Донецкой и Луганской областях) возможен мелкий противный дождь. Ветер немного ослабеет до прежних 5−10 метров в секунду. Воздух днем прогреется до 9−12 градусов на востоке, до 15 градусов — в центре и до 18 градусов тепла — в западных регионах Украины. Ночью столбики термометров не опустятся ниже 2—4 градусов тепла.

Температурная карта на 17 марта

Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «В Украину вернутся морозы: прогноз погоды на ближайшие дни».

Напомним, на 16 марта в Киеве запланированы грандиозные массовые уборки мусора в парках и скверах.



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