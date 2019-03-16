Кровавый теракт в Новой Зеландии: что известно на данный момент (фото, видео)

Мир

В субботу, 16 марта, в окружном суде города Крайстчерч состоялось первое слушание по делу о теракте, жертвами которого стали 50 человек. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 15 марта было совершено два вооруженных нападения на мечети в Крайстчерче. Мусульман расстреливали прямо в храмах и возле них. Главный подозреваемый, 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант все свое действия снимал на видеокамеру, закрепленную у него на голове. Эта жуткая съемка транслировалась им в интернете в режиме онлайн. Весь кровавый репортаж длился 17 минут.

Тарранта доставили в суд под усиленной охраной. Рядом с ним все время находились двое высоких крепких охранников. Брентон был одет в светлый балахон. Скованные наручниками руки он держал перед собой и время от времени демонстрировал пальцами нацистские и расистские знаки. Таррант знал, что его снимают видеокамеры, установленные в суде. Сначала он улыбался, потом, когда судья начал зачитывать обвинения, лицо убийцы стало серьезным. Больше никаких эмоций на нем не отражалось.

Представителей общественности в здание суда не пустили. Вход охраняла полиция. Собралась толпа. Люди выражали возмущение и недовольство. Один из пришедших вдруг выхватил нож и попытался прорваться в здание. Он кричал, что хочет зарезать убийцу. Полицейские его задержали, нож отобрали и тут же отпустили.

Учитывая поведение Тарранта в суде, судья Пол Келлар разрешил использовать видеозапись и фотографии в СМИ при одном обязательном условии — лицо обвиняемого должно быть заретушировано. Келлар подчеркнул, что Таррант «не показал раскаяния».

Все заседание длилось чуть больше минуты. Затем Тарранта увезли в тюрьму. Следующее слушание назначено на 5 апреля.

Судья Келлар также выдвинул обвинение против еще одного арестованного по этому громкому делу — 18-летнего Дэниела Джона Барроу. Он обвиняется пока в «проявлении крайней враждебности или злой воли». Участие Барроу в терактах пока более четко не сформулировано. Известно только, что он входит в число трех мужчин и женщины, которые были арестованы 15 марта в районе второй мечети, где произошла стрельба. Это храм на Линвуд-авеню.

Комиссар полиции Майк Буш, занимающийся расследованием вооруженных нападений на мусульман во время пятничной молитвы, заявил, что на данный момент полиция не видит угрозы новых терактов, однако рекомендует людям сохранять бдительность.

Отвечая на вопрос журналистов о том, виновен ли один и тот же человек в обоих терактах, Буш отметил, что не может вдаваться в детали. «Однако полиция не обладает никакими сведениями, противоречащими такому предположению», — добавил он. Иными словами, комиссар подтвердил версию о том, что обе бойни устроил Таррант.

Буш сообщил, что третий мужчина, который был арестован возле мечети на Линвуд-авеню, отпущен. Ему принесли извинения. Оказалось, что этот человек, услышав о терактах, выбежал из дома, чтобы забрать своих детей, находившихся на улице неподалеку от мечети. При этом он взял свой пистолет, на который у него есть официальное разрешение. Мужчина объяснил, что оружие ему было нужно для самообороны.

При этом полиция продолжает заниматься выяснением того, причастна ли к терактам арестованная 15 марта женщина.

По официальным данным, в результате нападений на мечети погибли 450 человек. 41 из них был застрелен в мечети Аль-Нур в центре Крайстчерча. Их всех убил Таррант. Там он действовал один, что подтверждает сделанная им видеозапись. Отъехав от мечети на машине, террорист выключил видеокамеру. Ранения получили еще 48 человек. Один из них скончался ночью 16 марта в больнице. Еще 42 раненых остаются с тяжелыми ранениями в медицинских учреждениях города.

А вот как происходили события дальше, до сих пор точно не ясно. Мечети находятся друг от друга на расстоянии чуть больше пяти километров. Таррант передвигался по городуна машине, он мог туда доехать на Линвуд-авеню очень быстро. Бойня в мечети Аль-Нур продолжалась около пяти минут. Брентон расстрелял сначала все патроны из одной винтовки, что заняло у него две минуты, затем вернулся к машине, взял вторую винтовку и вернулся в мечеть добивать раненых. Когда приехала полиция, его уже не было — уехал. Кстати, полицейские прибыли на место нападения через 10 минут, за что их теперь резко критикуют.

Комиссар Буш утверждает, что это очень хорошее время, учитывая, что теракт был совершен в центре города в будний день, когда движение очень интенсивное. Также он отмечает, что главный подозреваемый был арестован через 36 минут после первого нападения. А это вообще невероятный результат. Поэтому Буш доволен действиями своих подчиненных.

Таррант настаивает, что действовал один. У него не было сообщников, ни в одной из экстремистских организаций он не состоял. Однако есть очевидцы, которые утверждают, что выстрелы в мечетях прогремели почти одновременно. Возможно, напуганным людям так показалось.

Свидетель нападения на Линвуд-авеню Марк Николс рассказал репортеру газеты New Zealand Herald, что видел, как один из мусульман выхватил пистолет и стал стрелять в ответ в нападавшего. Террорист был вынужден отступить.

Другой свидетель — Саед Мазхаруддин — молился в мечети на Линвуд-авеню, когда услышал выстрелы. Он увидел неизвестного с оружием в руках в шлеме или каске. В какой-то момент стрелок замешкался, и тогда к нему бросился парнишка из числа мусульман, бывших в мечети. Юноша изловчился и выхватил оружие из рук нападавшего. Он хотел выстрелить в террориста, но похоже от волнения не смог найти спусковой крючок. Нападавший бросился бежать к машине, которая его поджидала. Юноша погнался за ним. Террорист запрыгнул в автомобиль. В нем сидели какие-то люди. И машина рванула с места и тут же скрылась.

Не исключено, что оба свидетеля видел одно и то же, только трактуют происходившее по-разному. Более правдоподобной представляется версия Мазхаруддина хотя бы потому, что вряд ли бы мусульманин пришел в мечеть молиться с оружием. Николс мог наблюдать за происходившим уже после того, как неизвестный выхватил оружие у террориста.

Еще один не до конца ясный момент — арест Тарранта. Он передвигался по городу в довольно большом автомобиле. После стрельбы на Линвуд-авеню его преследовали полицейские. Один из офицеров рискнул и направил свою машину в автомобиль подозреваемого. Удар вынудил Тарранта выехать на тротуар и остановиться. Его тут же окружили вооруженные полицейские. Брентон сдался, не оказав сопротивления. В машине он был один.

Это подтверждает его заявление о том, что у него не было сообщников. Тогда не ясна роль Барроу и неизвестной женщины. Возможно, они не при чем. Барроу мог просто проявлять враждебность к мусульманам. Однако, нельзя исключать и такой вариант, что он (а также женщина) помогали Тарранту. Кого-то же видел Мазхаруддин в машине, которая подобрала убегавшего стрелка. Брентон успел высадить сообщников во время преследования. При этом не стоит забывать и о двух автомобилях со взрывчаткой, которые были найдены полицейскими в городе неподалеку от мечетей.

С другой стороны, в пользу того, что Таррант — одиночка, говорит тот факт, что он восхищается Андерсом Брейвиком, убившим летом 2011 года в Осло 77 человек. Брентон, и это очевидно теперь, пытался во всем подражать норвежцу. Брейвик тоже использовал взрывчатку. Он тоже распространил манифест, в котором подвел идеологическую базу под свое преступление. Напомним, Таррант выложил в Twitter свое послание на 73 страницах, в котором пишет о ненависти к мусульманам, о необходимости спасения белой расы, поддерживает Дональда Трампа. Брентон пишет также о том, что планировал совершить несколько терактов в Европе и в США. Своими действиями он намеревался еще глубже разделить американское общество — настолько, чтобы спровоцировать гражданскую войну, которая, согласно его плану, привела бы к торжеству белых.

Выступая на пресс-конференции по промежуточным результатам расследования терактов, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что у Тарранта есть лицензия на владение оружием. Он совершенно законно приобрел пять единиц огнестрельного оружия. Хотя Брентон и является гражданином Австралии, последнее время он проживал в Новой Зеландии в городе Данидин. Глава правительства пообещала изменить законодательство страны и ужесточить правила покупки и хранения оружия.

Кстати, многие пользователи интернета обратили внимание на то, что все оружие, которое использовал Таррант во время нападения на мечети, было расписано белой краской. Эти надписи отражали преступления, совершенные мусульманами в разные века, а также имена тех, кто противостоял им. Австралиец указал там, в частности, несколько сражения на Балканах — в Болгарии и Черногории, а также имена террористов, которые, по мнению Тарранта, недавно карали мусульман в Канаде и Италии.

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