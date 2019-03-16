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В Киеве арестовали главу мощного наркосиндиката, которого разыскивали по всему миру
В Киеве арестовали главаря мощного наркосиндиката по ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.
Так, суд применил экстрадиционный арест сроком на 40 суток к гражданину Соединенных Штатов Америки, который находится в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей.
Как писали «ФАКТЫ», задержание 34-летнего мужчины произошло 12 марта 2019 в Киеве сотрудниками СБУ во взаимодействии с Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ. Одновременно с этим в Израиле была проведена масштабная спецоперация по разоблачению и задержанию других участников наркокартеля.
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