Происшествия

В Киеве арестовали главу мощного наркосиндиката, которого разыскивали по всему миру

В Киеве арестовали главаря мощного наркосиндиката по ходатайству Киевской местной прокуратуры № 10. Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Так, суд применил экстрадиционный арест сроком на 40 суток к гражданину Соединенных Штатов Америки, который находится в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей.

Как писали «ФАКТЫ», задержание 34-летнего мужчины произошло 12 марта 2019 в Киеве сотрудниками СБУ во взаимодействии с Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ. Одновременно с этим в Израиле была проведена масштабная спецоперация по разоблачению и задержанию других участников наркокартеля.

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