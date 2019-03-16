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Происшествия

Жестокое избиение таксиста из Украины в Польше: дело обрело неожиданный поворот

12:11 16 марта 2019   185
Роман Куликов
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше прокуратура считает избиение украинца Романа Куликова, работавшего водителем Uber, актом хулиганства, а не преступлением на национальной почве. Об этом сообщил представитель районной прокуратуры варшавского участка Охота Лукаш Лапчинский.

«Анализ собранных материалов не указывает на то, что событие произошло в связи с национальностью пострадавшего. Инцидент произошел на фоне вульгарных слов, сказанных о матери одного из пассажиров, а не национальность или происхождение водителя», — сообщил Лапчинский, сообщает Укринформ.

Польская прокуратура открыла дело об избиении по 158-й статье Уголовного кодекса Польши. Эта статья предполагает заключение до трех лет.

Лапчинский также подчеркнул, что водитель Uber в своих показаниях также «не указывает на национальный фон чрезвычайного происшествия».

Как писали «ФАКТЫ», в Варшаве 8 марта жестоко избили украинца — водителя сервиса Uber. Пассажиры-поляки, с которыми у украинца произошел конфликт, оскорбляли его и требовали, чтобы он «возвращался в Украину». Трое молодчиков повалили пострадавшего на землю и били, не обращая внимания на проходивших мимо людей. В результате водитель попал в больницу с гематомами и травмой колена.

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