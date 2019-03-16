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Российские хакеры пытаются заполучить базу данных украинских избирателей
В Кремле хотят заполучить данные из реестра избирателей Украины. Об этом заявил глава Киберполиции Сергей Демедюк.
«Есть попытки „протестировать“ атаками сайт ЦИК и получить информацию о внутренней ее сети. Мы фиксируем на закрытых форумах много заказов на получение актуальных баз данных, в том числе и базы данных наших избирателей, но пока что не владеем информацией о том, что кто-то из заказчиков получил желаемое. Недавно мы помогали отбиться от атак Министерству агрополитики и Минюсту», — сообщил он, пишет «Зеркало недели».
По словам Демедюка, российские хакеры активизировались в преддверии выборов в Украине.
«По нашим наблюдениям, хакерские группировки, в частности такие как Fancy Bear, The Shadow Brokers и прочие, имеющие отношение к России, накануне выборов активизировались в нашем киберпространстве. Все чаще мы фиксируем массовое распространение модифицированного вредного программного обеспечения, которое они уже использовали во время атак на объекты критической инфраструктуры, а также нового, с которым раньше мы не сталкивались. Это указывает на то, что они пытаются любым способом получить доступ к сетям государственных органов», — сказал глава Киберполиции.
По его словам атакам российских хакеров в последнее время в Украине подверглись многие органы государственной власти.
«В последнее время подверглись системным атакам все центральные органы исполнительной власти, в частности и те, что находятся под защитой Госспецсвязи. Цель — проникнуть в их сеть. Однако успешных атак мы не обнаружили», — сказал Демедюк.
Как писали «ФАКТЫ», ранее глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что во время проведения выборов в Украине, Кремль усилит информационную войну против нашей страны.
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