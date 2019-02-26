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Будет много фейковых новостей: в ЕС предупредили Украину
Во время проведения выборов в Украине, Кремль усилит информационную войну против нашей страны. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли 26 февраля в Киеве.
«Скоро состоятся президентские и парламентские выборы в Украине, и эта кампания по дезинформации, информационная война только усилится и на протяжении следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на будущих выборах президента», — сказал он, сообщает «Интерфакс-Украина».
По словам дипломата, это формирует искаженное восприятие Украины на Западе.
«Вы платите очень высокую цену за плохой имидж, который сформирован в Западной Европе», — сказал глава представительства ЕС.
По словам Мингарелли, Украина не единственная страна, которая страдает от российского информационного влияния.
«Выборы в Европейский парламент, которые состоятся в мае, мы знаем, что и в этом будет внешнее вмешательство со стороны ряда людей, которые будут пытаться повлиять на состав будущего парламента», — прогнозирует дипломат.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Высокий суд Лондона удовлетворил иск президента Петра Порошенко к корпорации BBC о клевете. Сообщается, что в мае 2018 года BBC, ссылаясь на свои источники в Киеве, сообщила, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил тайный платеж в размере не менее 400 тысяч долларов за организацию переговоров между Трампом и Порошенко.
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