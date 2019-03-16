Политика

На Западе Зеленского назвали "шоколадкой" для Путина

Участие Владимира Зеленского в выборах президента Украины пугает западных аналитиков. Авторитетное британское издание опасается, что на высоком посту Зеленский станет легкой добычей для российского президента Владимира Путина.

«Западные дипломаты считают его (Зеленского) жутко неподготовленным. Владимир Путин проглотит его, как шоколадку» — пишет британское издание The Economist в статье «Трагикомедия».

Западные эксперты разочарованы, что кандидат в президенты так и не внес ясность по поводу своей дальнейшей политики, отделавшись общими фразами и туманными намеками.

«Что Зеленский сделает с властью, остается загадкой. „Я хочу сделать что-то, чтобы переломить недоверие к политикам“, — говорит он беспомощно. Он дал слишком мало вводных по поводу того, что планирует делать, неопределенно пообещав сохранить прозападный курс Украины, улучшить инвестиционный климат и прекратить войну на востоке», — пишет издание.

Также наблюдатели обеспокоены вопросом легитимности голосования. Многие опасаются информационных атак со стороны России, а также российских хакеров. «Если украинцы 1 апреля не смогут доверять результатам первого тура выборов, поводов для смеха не будет», — отмечается в статье.

Напомним, ранее социологи авторитетной международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской компании InfoSapiens зафиксировали снижение поддержки Зеленского за последний месяц на 4%.

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