На Донбассе боевики обстреляли хутор Вольный: ВСУ потеряли бойца

Украина

На Донбассе с начала суток враг дважды обстрелял украинские позиции в районе Хутора Вольный возле Золотого Луганской области. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Российско-оккупационные войска применяли запрещенные минскими договоренностями крупнокалиберные минометы (82 мм), а также гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Как сообщает командование операции Объединенных сил, украинские подразделения дали достойный отпор врагу, потери противника уточняются.

Напомним, хутор Вольный с начала года неоднократно подвергался вражеским обстрелам. Командующий ООС Сергей Наев в интервью «ФАКТАМ» рассказал о текущей обстановке на линии разграничения и предупредил о провокациях со стороны российских пропагандистов и их пособников с оккупированных территорий.

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