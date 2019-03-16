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Политика

Порошенко приказал начать международную проверку "Укроборонпрома"

18:56 16 марта 2019   100
порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Петр Порошенко, как и обещал, инициировал реформирование оборонной сферы Украины, а также проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Глава государства подписал указ, которым поручается привлечь международные структуры к проверке работы «Укроборонпрома». В течение месяца нужно будет организовать приезд экспертов из других стран и провести аудит концерна и подчиненных ему предприятий.

Также поручено изучить возможность создания нового органа в правительстве. Новое министерство (комитет, комиссия, служба) должно будет взять на себя управление и контроль за объектами госсобственности в оборонной сфере.

Чтобы усилить прозрачность госзакупок оборонного характера, планируется принять новый закон. Документ будет внесен на рассмотрение парламента. Параллельно планируется усилить ответственность за срыв государственного оборонного заказа.

Напомним, после скандала в «Укроборонпроме» глава государства распорядился проверить факты злоупотреблений, озвученные журналистами-расследователями.

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