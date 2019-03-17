Instagram захватил новый тренд: что происходит (фото)

Шоу-бизнес

В последние дни становится популярным новый редактор для обработки фото на iPhone — AiApp. Мода, как известно, не обходит стороной в том числе знаменитостей. Известные своей активностью в соцсетях ведущая и блогер Регина Тодоренко, ставшая не так давно матерью, а также скандальная журналистка Ксения Собчак, которая из-за романа развелась со своим мужем, испытали новое приложение и выложили результат на своих страничках в Instagram.

Стоит отметить, что с развитием Instagram появилась мода на различного рода фоторедакторы, где при обработке снимков можно применить различные фильтры или вовсе изменить оригинал до неузнаваемости.

Редактор AiApp при помощи искусственного интеллекта переделывает снимки. Есть возможность применения к фотографии эффекта 3D, а также приложение позволяет создавать коллажи.

Кроме Регины Тодоренко и Ксении Собчак новую программу испытали также актриса Наталья Рудова и Ольга Бузова.

Напомним, ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о планах кардинально изменить Instagram уже в ближайшие несколько лет.

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