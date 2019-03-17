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Дочь Майкла Джексона попала в больницу после попытки покончить с собой – СМИ
Дочь Майкла Джексона попала в больницу. Издание TMZ сообщило, что 20-летняя Пэрис Джексон пыталась покончить с собой, перерезав себе вены. Девушка была доставлено в медицинское заведение из своего дома в Лос-Анджелесе. Издание пишет, что попытка суицида стала реакцией Пэрис на обвинения в педофилии, прозвучавшие в адрес ее покойного отца в документальном фильме «Покидая „Неверленд“».
Как пишет Paper, сама Пэрис подтвердила факт госпитализации, но назвала лживыми сообщения о том, что она пыталась совершить самоубийство. По ее словам, с ней произошел некий «несчастный случай». В настоящее время она выписана из больницы домой. При этом мисс Джексон говорит, что твердо уверена в невиновности ее отца.
В 2013 году дочь Майкла Джексона и медсестры Дебби Роу уже пробовала покончить с собой, но выжила.
На днях Дебби Роу, которая в браке с Джексоном с 1996 по 1999 год родила ему двоих детей, призналась, что у нее никогда не было секса с королем поп-музыки. «Меня оплодотворили, как лошадь», — сказала она.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь Майкла Джексона проходит курс лечения от алкоголизма в спецклинике.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...