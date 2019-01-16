Дочь Майкла Джексона проходит курс лечения от алкоголизма в спецклинике

Шоу-бизнес

20-летняя дочь покойной поп-звезды Майкла Джексона тайно проходит курс лечения в реабилитационной клинике. Как пишет ряд американских СМИ, причиной стало «эмоциональное состояние» начинающей певицы и актрисы, которая испытывает усталость и хочет отдохнуть. Между тем издание Radar Online утверждает, что Пэрис Джексон, у которой были проблемы с наркотиками и которая ранее несколько раз пыталась покончить с собой, сейчас лечится от алкоголизма.

Родные и друзья девушки беспокоятся за ее здоровье. И даже ее нынешний бойфренд, музыкант Гэбриэл Гленн, признал в разговоре с ее родственникам, что она нуждается в профессиональной медицинской помощи — хотя семья считает, что именно он оказывает на Пэрис плохое влияние.

Пэрис Джексон не появлялась в соцсетях с 14 декабря. Рождественские праздники она провела вдали от родных. В какой именно клинике она находится — не разглашается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пэрис Джексон собралась выйти замуж.

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