Полиция извинилась за грубое задержание участников антикоррупционного митинга в Полтаве (фото)

Украина

Стычка между полицией и представителями «Национального корпуса» и «Национальных дружин», которая случилась 16 марта на Театральной площади в Полтаве, под конец дня имела продолжение.

Напомним, полтавская полиция, действуя на упреждение, жестко убрала радикалов с площади за несколько минут до появления там президента Украины Петра Порошенко. Демонстрантов в опознаваемой экипировке, пришедших на митинг с мягкими свинками-игрушками, правоохранители повалили на землю и затолкали в стоявшие рядом автозаки.

В общей сложности были задержаны 20 человек. После установления личностей все задержанные были отпущены, сообщил начальник отдела по связям с общественностью Юрий Сулаев. На четырех человек были составлены админпротоколы за мелкое хулиганство.

Объясняя причины задержания националистов, Юрий Сулаев сообщил, что они пытались спровоцировать конфликт с сотрудниками полиции, которые несли службу по охране безопасности важного мероприятия с участием президента. В результате «зачистки площади» пострадали один гражданский человек и, как выяснилось позже, двое задержанных: у одного сломана рука, у второго разбита голова.

Действия полиции, примененные в отношении группы националистов, вызвали моментальную реакцию их единомышленников в других городах, и уже спустя несколько часов в Полтаву съехались представители «Нацкорпуса» и «Нацдружин» из ближайших крупных городов — Харькова, Сум, Днепра, Запорожья. По некоторым данным, в общей сложности, собралось порядка 600 человек. И в 22.00 колонна решительно настроенных молодых людей пришла к зданию ГУ Национальной полиции в Полтавской области, чтобы «добиться справедливости» и услышать от правоохранителей, какие законы были нарушены участниками акции.

На импровизированном митинге руководитель областного «Нацкорпуса» Анатолий Шиян заявил, что «на мирной акции активистов побили ни за что». Дескать, они пришли на встречу с президентом, чтобы услышать, когда будут «отрублены руки коррупционерам в «оборонке», как «обещал» глава государства, но им не позволили задать этого вопроса. А игрушки свиней (намек на уволенного после разразившегося скандала первого заместителя Секретаря СНБО, президента корпорации «Богдан» Олега Гладковского, носившего ранее фамилию Свинарчук) активисты начали бросать в полицейских после того, как те набросились на мирных демонстрантов. По словам Анатолия Шияна, накануне в областном полицейском ведомстве ему обещали не применять силу к мирным демонстрантам.

С пикетчиками встретились заместитель начальника ГУНП в Полтавской области Денис Захарченко и руководитель управления розыска Виталий Шиян.

Они заявили, что уже начато служебное расследование в отношении полицейских, грубо обошедшихся с демонстрантами, и извинились перед собравшимися за их поведение. Хотя сознались, что сами еще толком не разобрались в деталях произошедшего, видеозаписи инцидента будут изучаться.

Националисты пообещали, что будут контролировать расследование.

Напомним, после обнародования журналистами результатов расследования о коррупционных схемах в корпорации «Укроборонпром» Петр Порошенко уволил заместитель секретаря СНБО Олега Гладковского. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении служебных лиц ГПУ, СБУ, Государственной фискальной службы и НАБУ, которые, как предполагает следствие, покрывали замешанных в махинациях топ-менеджеров «Укроборонпрома». Представители «Национального корпуса» и «Национальных дружин» провели несколько массовых акций, требуя сурового наказания для участников коррупционного скандала. В Черкассах протестная акция обернулась массовыми беспорядками, за которыми последовали задержания наиболее активных ее участников, в том числе главы областной организации «Нацкорпуса». Кроме Полтавы, 16 марта националисты провели акцию в Киеве.

Фото из соцсетей

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