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День святого Патрика: что это за праздник и как его отмечать

Пришедший из Ирландии праздник День святого Патрика легко вписался в молодежную культуру во многих странах. Все больше молодых людей приобщаются к празднованиям 17 марта, включающим вечеринки в ирландском стиле с зажигательными танцами кейли, уличные шествия и карнавалы, вечера с ирландским пивом.

На родине в Ирландии День святого Патрика — государственный праздник. Патрика признали покровителем ирландцев по всему миру, потому праздник отмечает и многочисленная ирландская диаспора. В США уже 280 лет ежегодно устраивают уличные карнавальные шествия: участники марша одеваются в зеленое, цепляют рыжие бороды, а на лацкан или к прическе прикрепляют трилистники клевера — символ праздника. В Чикаго есть традиция красить городскую реку в изумрудный цвет (используется безопасный для речной фауны краситель).

В праздничных блюдах ко Дню святого Патрика также обыгрывается зеленый цвет. В барах популярно подкрашенное зеленым пиво, а в качестве закусок принято подавать говядину в зелени и все виды зеленых овощей.

Поисковик Google в честь ирландского праздника приготовил дудл-открытку. Здесь собраны воедино все культурные коды праздника: зеленый цвет, трилистники и кельтский шрифт.

О других народных традициях в период с 11 марта до 28 апреля читайте в статье «ФАКТОВ» «Великий пост: что нужно обязательно сделать, а что запрещено категорически».

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