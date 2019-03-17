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Спорт

Эррол Спенс – Майки Гарсия: видео супербоя за чемпионский пояс

10:55 17 марта 2019   600
Эррол Спенс – Майки Гарсия: видео супербоя за чемпионский пояс
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь с 16 на 17 марта по киевскому времени в американском Арлингтоне (штат Вашингтон) прошел бой за чемпионский пояс IBF в полусреднем весе между обладателем титула американцем Эрролом Спенсом (25 побед, 21 из них — нокаутом, на фото слева) и его соотечественником Майки Гарсией (39 побед, 30 из них — нокаутом, 1 поражение).

Гарсия, специально для этого боя поднявшийся на две весовые категории (Майки — чемпион мира в легком весе), изначально считался аутсайдером в поединке. Спенс увереннее чувствовал себя на ринге, и хоть не завершил бой досрочно, в своей победе не дал усомниться. В итоге, судьи единогласно отдали предпочтение Эрролу — один из них выставил счет 120:107, еще двое поставили 120:108.

Таким образом, Спенс успешно защитил свой титул, а вот Гарсия потерпел первое поражение в карьере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский супертяж Руденко проиграл немцу поединок за пояс чемпиона Европы.

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