В Украине развернута сеть колл-центров для запугивания избирателей

Происшествия

С приближением дня голосования на выборах президента вскрываются все более опасные схемы воздействия на мнение избирателей. Так, в Харькове обнаружили колл-центр, который запугивал жителей города и намекал на неприятности в случае прихода на избирательный участок.

Выяснилось, что в колл-центре работали 85 операторов. Они звонили харьковчанам, представляясь наблюдателями «Опоры» или сотрудниками полиции. Ничего не подозревающим гражданам сообщали, что их ждет два года тюрьмы за махинации на выборах: якобы получена информация о продаже голосов, а потому гражданина арестуют сразу по приходу на участок.

О скандальном колл-центре в полицию заявила руководитель организации наблюдателей «Гражданская сеть «Опора». По ее информации, избирателей запугивали не только в Харькове. Такие же колл-центры обнаружены в 12 областях Украины.

В Харькове начато расследование о препятствовании выборам (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса). Виновным грозит от трех до семи лет заключения.

Напомним, «Опора» предупредила, что на выборах недобросовестные участники могут попробовать применить технологию нетипичных отметок на бюллетенях, цветных паст, фейковых наблюдателей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter