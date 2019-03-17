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ЕС выступил с резким заявлением по случаю 5-летия аннексии Крыма
Европейский Союз никогда не признает аннексию Крыма, а также проведенные Россией «выборы» на оккупированном полуострове. С таким резким заявлением выступил ЕС в лице верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Заявление приурочено к пятой годовщине аннексии Крыма.
В Евросоюзе осудили агрессию России против украинских моряков 25 ноября 2018 года, напомнили о проблемах, которые принес Крымский мост, а также призвали государства ООН присоединяться к введенным Европой санкциям против РФ.
«Спустя пять лет после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский Союз остается непреклонным в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины… Нарушение (Россией) международного права остается прямым вызовом международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка», — говорится в заявлении ЕС.
К пятой годовщине аннексии Крыма заявления с осуждением захвата полуострова озвучили правительства многих стран. В США заявили, что никогда не признают аннексию Крыма. Турция еще раз подчеркнула незаконность «референдума», а также пообещала отстаивать территориальную целостность Украины и права коренного народа Крыма на захваченном полуострове. Канада потребовала от России освободить политзаключенных и снять запрет на работу Меджлиса крымскотатарского народа.
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