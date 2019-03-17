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Элегантная Кейт Миддлтон подарила букет собаке на параде Ирландской гвардии и выпила пива (фото)
Герцог и герцогиня Кембриджские приняли участие в ежегодном параде Ирландской гвардии в Лондоне в честь Дня Святого Патрика — покровителя Ирландии. Принц Уильям, полковник Ирландской гвардии, облачился в парадную военную форму. Кейт Миддлтон по традиции оделась в зеленое — традиционный цвет Ирландии. На этот раз, как сообщает Daily Mail, 37-летняя герцогиня была в элегантном пальто от Alexander McQueen, украшенном брошью от Cartier в виде трилистника, которую ей одолжила королева Елизавета специально для этого случая. А в ушах Кейт сияли серьги от Kiki McDonough стоимость почти 4700 долларов — с зеленым турмалином и аметистом.
Кейт преподнесла символ Ирландии — веточку трилистника — семилетнему ирландскому волкодаву по кличке Домналл, который является талисманом гвардии и возглавляет процессию. Герцогиня также раздала веточки трилистники офицерам — по королевской традиции, которая восходит к 1901. После этого Кембриджи пообедали вместе с гвардейцами и выпили пива Guinness.
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