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Стиль жизни

Меган Маркл и принц Гарри посетили крестины правнучки королевы Елизаветы (фото)

7:24 18 марта 2019   569
Меган Маркл и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Принц Гарри и Меган Маркл, которые готовятся стать родителями в конце апреля, вместе посетили крестины правнучки королевы Елизаветы — Лины Элизабет Тиндолл, которая родилась 18 июня 2018 года и занимает ныне 19-е место в очереди на престол Лина приходится внучкой единственной дочери королевы — принцессе Анне. Ее родители — Зара и Майк Тиндолл. У Зары (в девичестве — Филлипс) и Майка (бывшего игрока в регби) есть также пятилетняя дочь Миа Грейс.
Скромная церемония состоялась в графстве Глостершир — в церкви Святого Николая городка Черингтон.

Зара пригласила своего двоюродного брата Гарри стать крестным ее младшей дочери. Меган такая честь оказана не была. Герцогиня Сассекская, которая уже ушла в декрет и не принимает участия в официальных мероприятиях, приехала на крестины в бордовом пальто и темно-синем берете.

Как сообщает Daily Mail, на церемонию также прибыла лично Елизавета II. Это многих удивило, поскольку в прошлом году Ее Величество не посетила крестины принца Луи — младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В этот день шел сильный дождь, и королева заходила в церковь и выходила из нее под зонтиком.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (которые принимали участие в параде Ирландской гвардии в Лондоне), а также муж королевы принц Филипп отсутствовали.

Елизавета

Елизавета

Майк Тиндолл с малышкой

Зара

Ранее «ФАКТЫ» писали — Окончательный разрыв: Гарри и Меган Маркл еще больше отделились от Кейт Миддлтон и Уильяма.

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