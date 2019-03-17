Мир

Путин едет в Крым поучастовать в "народных гуляниях" по случаю аннексии полуострова

В пресс-службе Кремля обнародовали программу визита президента Владимира Путина в аннексированный Крым 18 марта. Российский лидер намерен принять участие в народных гуляниях, а также «освятить» церемонию ввода в эксплуатацию двух теплоэлектростанций — Балаклавской и Таврической, сообщает ТАСС. Именно там установлены незаконно ввезенные в Крым турбины Siemens. Напомним, «ФАКТЫ» писали о проблемах, возникших у оккупантов с запуском немецкого энергетического оборудования.

В Севастополе президент РФ осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854—1855 годах и 1941−1944 годах «Малахов курган», а уже в Симферополе запланирована встреча с так называемыми «представителями общественности» и участие в торжествах, посвященных празднованию «пятой годовщины общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией».

Напомним, 16 марта 2014 года на территории захваченного военными Путина украинского Крыма и Севастополя состоялся так называемый «референдум», по итогам которого Россия аннексировала полуостров на «законных основаниях». В мире аннексию не признали и ввели жесткие политически и экономические санкции в отношении РФ.

На этом фоне у россиян постепенно затихает эйфория в связи с «приращением земель».

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