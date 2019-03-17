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Жители Северодонецка пришли поддержать Тимошенко
Юлия Тимошенко стала первым кандидатом в президенты, который провел встречу с общиной на центральной площади административного центра Луганской области. Пообщаться с лидером «Батьківщини» пришли около 10 000 жителей Северодонецка, сообщает пресс-служба партии.
«Если так произойдет и выборы хорошо закончатся, я никогда не допущу, чтобы нас, единый украинский народ, кто-то делил на восток и запад, по языку, религии, политике. Каждый раз на каждых выборах нас пытались развести по разные стороны баррикад», — отметила политик и добавила, что после того горя, которое пережили люди, сегодня всем нужно крепко обняться.
Тимошенко подчеркнула, для Украины крайне важно построить переговорный процесс и достичь мира тем путем, который больше не уничтожит ни одну жизнь, не унизит ни одну семью и не выгонит ее из собственного дома. По словам Тимошенко, необходимо начинать новый сильный переговорный процесс, основанный на подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, когда наша страна отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала в мире в обмен на гарантии неприкосновенности наших границ. Он был подписан ключевыми странами мира.
«В последнее время я разговаривала со всеми лидерами ключевых стран. Я с ним хорошо знакома и могу с ними говорить без посредников, без специальных процедур. Я говорю о том, чтобы после выборов мы сели за стол переговоров и договорились о мире. И мир будет. Я знаю настроения каждого президента, который давал нам гарантии, знаю настроения их команд и народов. Мир будет», — заверила Тимошенко.
Рhoto by Alexandr Prokopenro
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