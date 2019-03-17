Боевики "ЛНР" разродились очередным фейком, показав "липового" перебежчика из ВСУ

Украина

Террористы «ЛНР» обнародовали фейк с «перебежчиком» из ВСУ, рядовым 54-й бригады Сергеем Магденко. На видео, появившемся на YouTube-канале «Народной милиции «ЛНР», боевики утверждают, что он добровольно перешел на их сторону. Однако в Вооруженных силах Украины заявили, что военнослужащего с таким именем не существует.

На видео мужчина рассказал, что его по надуманным фактам якобы задержали украинские правоохранители, заставив подписать контракт с ВСУ.

В кадре мужчина утверждает, что командиры бригад и батальонов отдают своих подчиненных «в аренду» на предприятия и фермерские хозяйства в качестве рабочей силы. Также он сообщает, что украинских военнослужащих регулярно инструктируют военные США, Канады и Дании.

В комментариях к видео пользователи единогласно решили, что боевики создали его, чтобы сгладить последствия скандала с переходом на сторону Украины «героя ДНР» — танкистки Светланы Дрюк.



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