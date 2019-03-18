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«Путин мечется, как палач», — Чубаров о посещении президентом РФ оккупированного Крыма
«Вора и бандита» Владимира Путина «тянет на место совершения им преступления» в оккупированный Крым. Такими словами глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал в Facebook намерение российского президента приехать на полуостров 18 марта.
«Международный преступник, вор и бандит Путин будет ходить по моей родной земле, на которую я не могу уже ступить вот уже 1716-й день. Путин мечется, как палач, осознающий неизбежность людской кары за совершенные им преступления. Завтра, когда Путин, находясь в Крыму, будет искать успокоения в среде своих подельников по преступлению и изображать „торжество по случаю воссоединения“, в сотнях тысячах крымских семьях его имя будет проклято», — уверен Чубаров.
Результатом пяти лет продолжающейся российской оккупации Крыма нардеп считает десятки похищенных и убитых крымских татар, сотни незаконно лишенных свободы крымских татар и украинцев, целенаправленное уничтожение исторических памятников, вытеснение коренного народа полуострова — крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма, милитаризация полуострова, сопровождающаяся разрушением уникальных природных объектов и экологическим загрязнением территории Крыма.
Все это, по мнению Чубарова, — лишь малая толика того, что, «безусловно, приведет Путина на скамью подсудимых Международного трибунала».
Напомним, что президент РФ Владимир Путин планирует 18 марта посетить оккупированные Крым и Севастополь. Запланировано, что он проведет в Симферополе несколько встреч и примет участие в «торжествах», посвященных пятой годовщине оккупации.
Как известно, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное «голосование». 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.
«ФАКТЫ» ранее сообщали, что президент Петр Порошенко заявил о том, что для Украины, украинской власти и конкретно для главы государства нет более важной задачи, чем обеспечить восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости.
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