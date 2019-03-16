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Уже полмиллиона: Чубаров рассказал, зачем россиян массово переселяют в Крым
После оккупации Крыма Россия вытесняет с полуострова нелояльное коренное население, а вместо них завозит российских граждан. По самым осторожным подсчетам, за пять лет после аннексии в Крым из России уже переехало около полмиллиона человек.
Такие данные озвучил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью журналу «Новое время».
«Считается, что только по Севастополю где-то уже около 200 тысяч новых жителей», — добавил Чубаров.
Кроме российских военных и силовиков, а также их семей, в Крым перебирается еще одна категория населения. «Есть большая часть людей, которые переселяются по собственной инициативе. Есть банки, которые, я думаю, при поддержке государственного банка России выдают льготные кредиты на строительство людям с определенных территорий России, переезжающим в Крым. В частности, из Иркутской и Новосибирской областей», — сообщил глава Меджлиса.
Чубаров убежден, что, активизируя миграцию в Крым, Россия пытается сохранить свое влияние на полуострове после деоккупации. По словам главы меджлиса, сценарий с деоккупацией Крыма кремлевская верхушка «уже давно не исключает».
Напомним, российский оппозиционный политик Константин Боровой убежден, что в России уже готовы отдать Крым назад. Социологические опросы также подтверждают, что эйфория россиян от «крымнаша» рассеялась.
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