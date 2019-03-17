Украина

Ни торга, ни подковерных договоренностей по Крыму не будет, — Порошенко

Для Украины, украинской власти и конкретно президента нет более важной задачи, чем обеспечить восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу «Украина». Напомним, экономисты влиятельного издания подсчитали гигантские убытки России от «крымских санкций».

По его словам, ни на торги, на на подковерные договоренности Украина никогда не пойдет.

«Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских виборов. Потому что вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов это делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что именно для этого Украина в настоящее время наращивает военную мощь, укрепляет международную солидарность и обеспечивает экономический рост.

Также Порошенко признался, что не исключает, что после выборов будет продемонстрирован прогресс по миротворческому контингенту ООН на Донбассе.

Отдельно глава государства поблагодарил Меджлис крымскотатарского народа, подчеркнув, что гордится его борьбой за освобождение Крыма.

«Вместе иы точно победим», — выразил он уверенность.

Напомним, в пятую годовщину аннексии Крыма главарь оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов признал, что операцией по захвату полуострова руководил лично Владимир Путин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter