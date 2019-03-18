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«Крым вместо пенсий»: в Москве прошли одиночные пикеты против аннексии полуострова
В воскресенье, 17 марта, жители Москвы вышли на одиночные пикеты против российской аннексии Крыма. Об этом проекту Крым. Реалии сообщил гражданский активист из России Константин Котов.
По его словам, пикеты прошли в центре Москвы. Их участники держали в руках плакаты «Крым.Итоги» (с указание политузников Кремля), «Список Олега Сенцова», «Крым вам вместо пенсий».
Сам Котов вышел на Манежную площадь к памятнику маршалу Жукову с плакатом «Крым — это Украина» (на украинском языке).
Он сообщил, что к нему неоднократно подходили сотрудники российской полиции, но обошлось без задержания. Силовики только проверили документы активиста. Он уточнил, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму «вели съемку».
Котов рассказал, что к нему подходили агрессивные прохожие, которые говорили, что «Крым — это Россия, всегда был российским, только Хрущев его отдал».
Прохожие просили активиста «не портить им праздник».
«Одна женщина, которая сказала, что сама из Крыма, все пыталась вырвать у меня плакат и возмущалась, как это нам позволяют тут стоять. Обещала отправить фото в ФСБ», — рассказал Котов.
Как известно, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым в свой состав. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Петр Порошенко заявил о том, что для Украины, украинской власти и конкретно для главы государства нет более важной задачи, чем обеспечить восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости.
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