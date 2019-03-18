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«Голос Країни-9»: стало известно, чье выступление довело до слез тренера Monatik (видео)
Во время решающих «вокальных боев» на сцене «Голосу країни-9» выступили участники из команды Monatik Магадалена Паскарь и Александр Мороз. Об этом пишет ТСН.
Чувственное и эмоциональное исполнение композиции Another love Тома Оделла настолько ошеломило зрителей и звездных тренеров, что они аплодировали стоя.
«Просто молодцы, Monatik спасибо за такие эмоции. У Александра такой вокал, что я бы завтра написал песню этому артисту, потому что он умеет сделать так, чтобы люди почувствовали. Магдалена, ты неземная также, а вместе вы одно целое. Я побоюсь дать кому-то свой голос, потому что вы оба на другом уровне. Спасибо вам за это выступление», — прокомментировал батл Дан Балан.
В свою очередь, Потап отметил высокий уровень выступления участников, но все-таки свой голос отдал Магдалене.
Волну чувств испытал и звездный тренер Магдалены и Олексанадра Monatik: он так проникся выступлением, что даже не сдержал слез.
«Я понимаю, что Магдалене было очень трудно на проекте, хотя бы даже добраться до репетиции. Когда ты не сталкиваешься с этим, ты не понимаешь насколько у нас все не обустроено в стране для людей особенных. Помимо того, что тебе даны большие испытания в жизни, тебе дан большойй талант. Александр, ты человечище. У тебя столько честности внутри и ты это все через вокал передаешь. Ты конечно грандиозный талант», — отметил артист, отдав при этом предпочтение Магдалене.
Однако и Александр Мороз остался в проекте. Во время «кражи» двое из тренеров, а именно Тина Кароль и Дан Балан захотели видеть парня в своих командах. При этом Александр сделал свой выбор в пользу Дан Балана и сменил бэк-вокалиста Дана, в которого тот очень верил.
«Я сказал себе, что буду идти с ним, только если не появится кто-то сверхъестественный», — заявил Балан, намекая, что считает Александра именно таким.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на этап вокальных боев прошли сильнейшие участники «слепых прослушиваний», поэтому тренеры Тина Кароль, Потап, Монатик и Дан Балан были вынуждены принимать непростые решения о том, кого оставить в шоу. Для выступлений своих подопечных, тренеры подготовили новые яркие каверы известных композиций.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?